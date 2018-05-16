Прорыв в разработке Nand-памяти

2018-05-16, Автор - Нияз Дусталев; [66]
В настоящее время новейшие технологии позволяют стекировать 64-слойные ячейки в чип NAND, что, честно говоря, уже является огромным достижением. Ну, к 2021 году это число увеличится до 140 слоев или даже больше.
Эта новость связана с дорожной картой, опубликованной Applied Materials, которая была представлена ​​во время Международного семинара по памяти в Киото, сообщает Япония. Это не просто наклейка, слои также станут тоньше. Конечной целью, конечно же, является создание большего объема хранилища на каждый чип, который был тенденцией уже много лет. Сложенная NAND теперь составляет примерно 55 нм со всеми слоями, к 2021 году это должно быть около 45 нм.
Toshiba и Western Digital уже много работают над своим 96-слойным BiCS 3D NAND, который должен быть протестирован в течение следующих 12 месяцев. В этом году Samsung 5th gen 3D NAND также достигнет 96 уровней.


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