Прототип Hisense T91 с картой памяти UFS 1 ТБ показал запредельную скорость

Карты UFS обещали гораздо более высокую производительность, чем microSD, но так и не завоевали популярность. На IFA было представлено оборудование, которое показало огромное преимущество в скорости UFS.

Hisense T91 - прототип телефона на базе чипсета Snapdragon 845. Внутри была карта UFS емкостью 1 ТБ, которая была протестирована в приложении AndroBench 5. Скорость последовательного чтения и записи данной карты составили 510 и 183 МБ/с соответственно. Производительность на операциях с произвольным доступом достигла 32 360 IOPS в режиме чтения и 5 990 IOPS в режиме записи, примерно в 25 и 36 раз выше, чем у карты памяти microSD. Это намного быстрее, чем хранилище eMMC, которое обычно используется в топовых телефонах.

Стоит отметить, что технология полностью готова и чипсеты Qualcomm ее поддерживают. UFS станет отличным обновлением по сравнению с MicroSD.