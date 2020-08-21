Психологический трейлер Martha Is Dead выйдет на консоли Xbox Series X

Разработчик LKA выпустил дебютный видеоролик с геймплеем новой игры Martha Is Dead. По словам разработчиков, психологический триллер Martha Is Dead появится в следующем году для ПК и консоли Xbox Series X. Напомним, что системные требования для ПК версии уже объявлены. Видеоигра разработана на игровом движке Unreal Engine 4.

Действие игры происходит в Тоскане в разгар Второй мировой войны. Девушка по имени Марта найдена мертвой на берегу озера. Ее сестра близнец должна пережить утрату, в то время как надвигается война.