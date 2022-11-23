Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 оказался слабее процессора Apple

Если вы следите за рынком современных технологий, то знаете, что буквально недавно была представлена новейшая система на кристалле Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, которая выступает флагманским решением производителя и предоставляет внушительную производительность в играх и не только. Но сегодня появилась информация о том, что данный процессор уступает в производительности процессору Apple A16 Bionic, который был представлен два месяца назад вместе с линейкой смартфонов iPhone 14 Pro. Соответственно, можно смело заявить о том, что сейчас у Apple имеется самый производительный смартфон в мире, что, безусловно, играет потенциальным покупателям только на руку, особенно если вы планируете играть в игры или монтировать видео на смартфоне.

Безусловно, речь пока что идёт о тестах в бенчмарках, которые не отражают реальную производительность процессора в реальных задачах. Соответственно, можно смело говорить о том, что Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 вполне может в каких-либо задачах опережать конкурента, а в других будет проигрывать — всё же разница в технологическом процессе и потенциальной производительности не очень большая. Но, в любом случае, сотрудникам Apple вновь удалось сотворить технологическое чудо, так как их процессор при пониженном потреблении энергии всё равно остаётся самым производительным на современном рынке. Будем надеяться, что такая конкуренция в итоге выльется в нечто большее для потенциального покупателя, чем цифры в бенчмарках.