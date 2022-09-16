Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 выйдет в двух версиях

На просторах интернета появилась информация о том, что процессор нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 должен поступить в продажу в ближайшее время и что на самом деле данный чип будет представлен в двух вариантах с разными тактовыми частотами. Соответственно, потенциальный компании-партнёры, которые будут выпускать смартфоны на этих процессорах, получают достаточно интересное решение для маркетинга. Например, компания может купить партию базовых процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, чтобы установить их в свои смартфоны и продавать флагман по достаточно высокой цене, хотя на самом деле процессор будет достаточно слабым из-за базовых тактовых частот. Но покупателю об этом говорить не будут прямо — просто напишут, что смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Второй процессор с более высокой тактовой частотой будут ставить в более дорогие флагманские смартфоны, которые предназначены для видеоигр и всего в таком духе. Естественно, разница между производительностью будет заметная, но даже базовый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 на самом деле будет крайне производительным решением. И если пользователь на самом деле не горит желанием играть в видеоигры, то у него есть возможность брать процессор попроще за меньшие деньги. Но сама ситуация выглядит крайне странной, так как ранее Qualcomm ничего подобного не делала. Обычно есть один флагманский чип и ничего более, но рынок меняется и вместе с ним линейка процессоров тоже.