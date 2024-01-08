Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в смартфонах Samsung не получил мощных ядер

При этом стоит сразу отметить, что флагман Samsung топового уровня будет представлен исключительно с Snapdragon 8 Gen 3, потому что в ближайшем будущем использовать процессор Exynos 2400 компания не планирует. Проблема в том, что если информация инсайдеров верна, то процессор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy не удивит своей производительностью, потому что ядро Cortex-X4 функционирует на тактовой частоте 3,30 ГГц — на той же частоте, что и у обычного чипа. Правда, будет ещё разогнанная версия процессора с ядром Cortex-X4, работающим на частоте 3,40 ГГц. Из-за этого процессор предоставит слегка повышенную производительность, но нельзя сказать, что это будет заметно в играх или приложениях, так как прирост производительности от 0,1 ГГц заметить можно будет лишь в бенчмарках. И это плохая новость для тех, кто думал, что новый флагман будет сильно мощнее конкурентов.