Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в смартфонах Samsung не получил мощных ядер

В официальных характеристиках процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 указано, что одно ядро процессора под названием Cortex-X4 имеет максимальную частоту в 3,30 ГГц — это производительное ядро у частота у него наиболее высокая. Однако Qualcomm сотрудничает с компанией Samsung для эксклюзивной версии процессоров Snapdragon 8 Gen for Galaxy, где частота ядер системы на кристалле чуть выше, чем в стандартной конфигурации. И если верить информации инсайдеров, на текущий момент тестируются две версии чипа, и тактовая частота во многом зависит от региона, где смартфон будут продавать.

При этом стоит сразу отметить, что флагман Samsung топового уровня будет представлен исключительно с Snapdragon 8 Gen 3, потому что в ближайшем будущем использовать процессор Exynos 2400 компания не планирует. Проблема в том, что если информация инсайдеров верна, то процессор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy не удивит своей производительностью, потому что ядро Cortex-X4 функционирует на тактовой частоте 3,30 ГГц — на той же частоте, что и у обычного чипа. Правда, будет ещё разогнанная версия процессора с ядром Cortex-X4, работающим на частоте 3,40 ГГц. Из-за этого процессор предоставит слегка повышенную производительность, но нельзя сказать, что это будет заметно в играх или приложениях, так как прирост производительности от 0,1 ГГц заметить можно будет лишь в бенчмарках. И это плохая новость для тех, кто думал, что новый флагман будет сильно мощнее конкурентов.
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