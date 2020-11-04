Qualcomm Snapdragon 875 просочилась в сеть за несколько недель до запуска

Всего за несколько недель до официального объявления процессора Qualcomm Snapdragon 875, в сети просочилась подробная информация о грядущем процессоре.

Поступившая информация о процессоре, гласит следующее, что Snapdragon 875 будет производиться с использованием 5-нм узла. Этот восьмиядерный чипсет будет иметь одно увеличенное ядро ​​с тактовой частотой 2,84 ГГц, три ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,42 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц.

Также процессор оснащен графическим процессором Adreno 660 для повышения графической производительности. Самое интересное, что процессор был замечен на платформе тестирования AnTuTu, показав следующие результаты: чипсет набрал 899 401 балл, процессор - 333246 баллов, а графический процессор - 342225 баллов.
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