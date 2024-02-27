Qualcomm Snapdragon X Elite опередил Intel Core Ultra 7 155H в тестах с ИИ

Передовой процессор Qualcomm Snapdragon X Elite предназначен для использования в ноутбуках нового поколения и появится в продаже примерно в середине 2024 года, но перед тем, как отправить решение в релиз, Qualcomm решила немного похвастаться возможностями чипа в области генерации изображений. Компания использовала свой флагманский процессор, специально разработанный для портативных устройств, и сравнила его возможности с возможностями Intel Core Ultra 7 155H, который предлагает конфигурацию из 16 ядер и спроектирован для эффективной работы с многопоточными нагрузками. Но в работе со Stable Diffusion 1.5 процессор Snapdragon X Elite не только демонстрирует существенное преимущество, но и опережает своего основного конкурента в области генерации изображений с помощью искусственного интеллекта.

Здесь стоит отметить, что модель Stable Diffusion 1.5 использует NPU обоих чипов — оба процессора оснащены специальным модулем для обработки генерации изображений. И уже в первом тесте чип от Qualcomm закончил процесс генерации изображения за 7,25 секунд, тогда как Intel Core Ultra 7 155H сгенерировал то же изображение за 22,26 секунды. То есть разница ровно в три раза. На самом деле в дальнейших тестах иногда процессор Qualcomm вовсе в десять раз опережал своего конкурента, что, конечно, впечатляет, а ведь процессор ещё не попал в релиз и драйверы под его работу могут быть не совсем идеальными. Ждём новинку в релизе и тогда можно будет говорить.