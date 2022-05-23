Qualcomm анонсировала Snapdragon 8+ Gen 1 и Snapdragon 7 Gen 1

Компания Qualcomm Technologies объявила о выпуске новейшей линейки мобильных платформ Snapdragon 8+ Gen 1 и Snapdragon 7 Gen 1, предназначенных для Android-смартфонов премиум-класса. Новейшая флагманская платформа компании, Snapdragon 8+, представляет собой мощную платформу премиум-класса, обеспечивающую повышенную мощность и производительность для максимального ускорения всех процессов на устройстве. Snapdragon 7 предлагает набор высококлассных, востребованных функций и технологий, которые доступны большему количеству людей по всему миру. Согласно последним данным Qualcomm Technologies является мировым лидером по доле премиальных процессоров для Android-смартфонов.

Мобильная платформа Snapdragon 8+ Gen 1, обеспечивает максимальное ускорение всех операций на устройстве и позволяет пользователям максимально эффективно играть в течение всего дня. Snapdragon 8+ Gen 1 будет принят ведущими мировыми OEM-производителями и брендами, включая ASUS ROG, Black Shark, HONOR, iQOO, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, OSOM, realme, RedMagic, Redmi, vivo, Xiaomi и ZTE. Ожидается, что коммерческие устройства будут доступны в третьем квартале 2022 года.

Усиленный игровой процесс: процессор Snapdragon 8+ Gen 1, содержащий полный набор функций Snapdragon Elite Gaming, обеспечивает сверхплавный отклик, насыщенные цвета HDR-сцены с высочайшим визуальным качеством и возможности уровня настольного компьютера. Благодаря улучшенному графическому процессору Qualcomm Adreno процессор Snapdragon 8+ обеспечивает до 10 % более высокую скорость и 30 %-е снижение энергопотребления, обеспечивая непревзойденный игровой процесс. Кроме того, благодаря повышенной энергоэффективности этой платформы пользователи могут рассчитывать на до 60 дополнительных минут игрового процесса. Snapdragon 8+ также оснащен процессором Qualcomm Kryo с ускорением обработки до 10% и повышением энергоэффективности до 30%.

Съемка профессионального уровня: Snapdragon 8+ Gen 1 оснащен новейшими технологиями Snapdragon Sight, такими как запись видео 8K HDR, которые выводят видеосъемку со смартфона на новый уровень. Он способен снимать в премиальном формате HDR10+ с более чем миллиардом цветовых оттенков.

Непревзойденный интеллект: возможности Snapdragon Smart, основанные на движке Qualcomm AI Engine 7-го поколения, обеспечивают до 20% более высокую производительность на ватт, что позволяет использовать сверхпродвинутые варианты использования ИИ по всем направлениям для интуитивно понятных взаимодействий, бросающих вызов глубине, таких как легендарные эффекты боке Leica Leitz.

Полная скорость подключения: лучшие в своем классе 5G, Wi-Fi и Bluetooth с полным набором функций Snapdragon Connect для мобильных устройств. Система Snapdragon X65 Modem-RF обеспечивает невероятную скорость и эффективность, поэтому пользователи могут общаться с друзьями и семьей более чем на 5,5 часов дольше. Qualcomm FastConnect 6900 обеспечивает невероятный опыт работы через Wi-Fi и Bluetooth и включает в себя Snapdragon Sound с поддержкой качества звука CD Lossless, сверхнизкой задержкой для игр без задержек и надежным подключением.

Epic Mobile Gaming: Snapdragon 7 оснащен некоторыми функциями Snapdragon Elite Gaming, такими как Adreno Frame Motion Engine, который может удвоить частоту кадров для повышения качества контента при сохранении того же энергопотребления. Усовершенствованный графический процессор Adreno обеспечивает более чем на 20 % более быстрый рендеринг графики. Эта платформа также поддерживает иммерсивный дисплей Quad HD+ и усиленный звук с подавлением воя для многопользовательских игр.

Невероятная съемка: Snapdragon 7 Gen 1 оснащен тройным интернет-провайдером Qualcomm Spectra, поэтому пользователи могут одновременно снимать с трех камер или делать фотографии с поразительным разрешением 200 МП — впервые в серии Snapdragon 7. Пользователи могут воспользоваться поэтапным 4K HDR, который создает фотографии с невероятной контрастностью, резкостью и реализмом, обеспечивая максимальную яркость и глубокий черный цвет.

Интеллектуальные развлечения: сочетание возможностей камеры Snapdragon 7 с движком Qualcomm AI Engine 7-го поколения обеспечивает распознавание лиц с глубоким обучением на основе 300 ориентиров лица, что обеспечивает более точную автоматическую фокусировку даже при ношении маски. Snapdragon 7 Gen 1 также отличается улучшенной на 30% производительностью искусственного интеллекта.

Безопасность, подобная хранилищу: Snapdragon 7 Gen 1 включает в себя специальный механизм управления доверием и Android Ready SE — впервые в серии Snapdragon 7 — уделяя первостепенное внимание безопасности и защите информации пользователей.

Высокоскоростное подключение: Snapdragon 7 Gen 1 оснащен системой Snapdragon X62 5G Modem-RF 4-го поколения и включает в себя FastConnect 6900, который обеспечивает превосходный Wi-Fi и Bluetooth — со звуком Snapdragon — еще одним первым для 7-й серии — для максимального джиттера. бесплатный, захватывающий опыт.

Snapdragon 7 Gen 1 предоставляет выбор высококачественных, востребованных функций и технологий большему количеству людей во всем мире, таких как эпические мобильные игры, высокоскоростное подключение, интеллектуальные развлечения и невероятная съемка. . Snapdragon 7 Gen 1 будет принят ведущими мировыми OEM-производителями и брендами, включая HONOR, OPPO и Xiaomi, а коммерческие устройства появятся во втором квартале 2022 года.