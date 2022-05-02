Qualcomm будет конкурировать с Apple Silicon со своими чипами следующего поколения на базе ARM

Сотрудники высоко оценили переход Apple на собственный чипсет от Intel. Новые чипы серии M обеспечивают повышенную вычислительную мощность, а также продлевают срок службы батареи благодаря более низкому энергопотреблению. В ноябре прошлого года Qualcomm объявила о своих планах составить конкуренцию Apple со своим SoC следующего поколения на базе Arm для рынка ПК. Ранее на этой неделе стало известно, что Qualcomm выпустит своего первого конкурента M1 для ПК к концу 2023 года.

Недавно было обнаружено, что Qualcomm будет конкурировать с чипами Apple M-серии в 2023 году. Новые чипы будут «предназначены для установления эталона производительности ПК с Windows» и будут разработаны командой Nuvia. По словам Qualcomm, будущие чипы будут напрямую конкурировать с Apple M1, M1 Pro и M1 Max и обеспечат повышенную производительность и время автономной работы для ПК.

Ранее сообщалось, что Qualcomm предоставит OEM-производителям образцы чипов Nuvia в августе этого года. Теперь план сдвинут на вторую половину 2022 года. После этапа тестирования первое устройство Nuvia для покупателя будет доступно в «конце» 2023 года. Nuvia была приобретена Qualcomm в январе 2021 года, которая была стартапом, основанным бывшими архитекторами чипов Apple. Apple готовится к выпуску своего новейшего чипа M2 с моделями MacBook Air и MacBook Pro, о которых ходят слухи. Прежде чем Qualcomm объявит о своем конкуренте серии чипов M1, Apple должна была объявить о последующих вариантах чипа M2. Более того, компания может анонсировать свои чипы M3 к концу 2023 года.