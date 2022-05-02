Qualcomm будет конкурировать с Apple Silicon со своими чипами следующего поколения на базе ARM

Недавно было обнаружено, что Qualcomm будет конкурировать с чипами Apple M-серии в 2023 году. Новые чипы будут «предназначены для установления эталона производительности ПК с Windows» и будут разработаны командой Nuvia. По словам Qualcomm, будущие чипы будут напрямую конкурировать с Apple M1, M1 Pro и M1 Max и обеспечат повышенную производительность и время автономной работы для ПК.
Ранее сообщалось, что Qualcomm предоставит OEM-производителям образцы чипов Nuvia в августе этого года. Теперь план сдвинут на вторую половину 2022 года. После этапа тестирования первое устройство Nuvia для покупателя будет доступно в «конце» 2023 года. Nuvia была приобретена Qualcomm в январе 2021 года, которая была стартапом, основанным бывшими архитекторами чипов Apple. Apple готовится к выпуску своего новейшего чипа M2 с моделями MacBook Air и MacBook Pro, о которых ходят слухи. Прежде чем Qualcomm объявит о своем конкуренте серии чипов M1, Apple должна была объявить о последующих вариантах чипа M2. Более того, компания может анонсировать свои чипы M3 к концу 2023 года.