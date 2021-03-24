Qualcomm делает свою игровую консоль в духе Nintendo Switch

Недавно слитая инсайдерами информация демонстрирует, что Qualcomm создает игровую консоль, которая будет работать под управлением Android и будет иметь дизайн, похожий на Nintendo Switch. По данным журналистов Android Police, которые вроде бы ознакомились со слитыми изображениями прототипа устройства, запуск которого ожидается в 2022 году, устройство от Qualcomm очень сильно похоже на Nintendo Switch и копирует буквально все характерные черты продукта включая стики и расположение аппаратных кнопок. Более того, есть информация, что устройство Qualcomm имеет съемные контроллеры с каждой стороны. Впрочем, пока что не совсем понятно, зачем производителю мобильных процессоров своя игровая приставка портативного формата.

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