Qualcomm готовит новейший флагманский процессор

Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 на текущий момент является флагманским процессором для смартфонов от бренда Qualcomm, и после его релиза компания выпустила сразу несколько новых чипов среднего и премиум-класса для мобильных платформ, но все они были более или менее доступными решениями с определенными ограничениями в плане производительности. Теперь у нас есть информация о том, что производитель готовит очередной флагманский процессор, который будет обладать приличной производительностью. Известный источник утечки информации Эван Бласс раскрыл информацию о чипе Qualcomm SM8450, который будет запущен в качестве преемника Snapdragon 888 S и будет использоваться во флагманских телефонах следующего поколения. Эван Бласс утверждает, что новейший чипсет будет производиться по 4-нм техпроцессу.

Для тех, кто не знает, Snapdragon 888 текущего поколения производится по 5-нм техпроцессу, так что новинка, теоретически, будет более технологичным решением. Более того, если верить информации инсайдеров, процессор будет поставляться с новейшим модемом Snapdragon X65 5G Modem-RF., который обеспечивает поддержку передачи данных на скорости до 10 Гбит/сек и, естественно, будет работать в сотовых сетях пятого поколения. Чипсет построен на ядрах Kryo 780 на базе ARM Cortex v9 вместе с графическим процессором Adreno 730, блоком обработки видео Adreno 665 (VPU) и блоком обработки дисплея Adreno 1195 (DPU). Решение будет мощнейшее, в теории.