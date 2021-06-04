Qualcomm готовит новейший флагманский процессор

Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 на текущий момент является флагманским процессором для смартфонов от бренда Qualcomm, и после его релиза компания выпустила сразу несколько новых чипов среднего и премиум-класса для мобильных платформ, но все они были более или менее доступными решениями с определенными ограничениями в плане производительности. Теперь у нас есть информация о том, что производитель готовит очередной флагманский процессор, который будет обладать приличной производительностью. Известный источник утечки информации Эван Бласс раскрыл информацию о чипе Qualcomm SM8450, который будет запущен в качестве преемника Snapdragon 888 S и будет использоваться во флагманских телефонах следующего поколения. Эван Бласс утверждает, что новейший чипсет будет производиться по 4-нм техпроцессу.

Для тех, кто не знает, Snapdragon 888 текущего поколения производится по 5-нм техпроцессу, так что новинка, теоретически, будет более технологичным решением. Более того, если верить информации инсайдеров, процессор будет поставляться с новейшим модемом Snapdragon X65 5G Modem-RF., который обеспечивает поддержку передачи данных на скорости до 10 Гбит/сек и, естественно, будет работать в сотовых сетях пятого поколения. Чипсет построен на ядрах Kryo 780 на базе ARM Cortex v9 вместе с графическим процессором Adreno 730, блоком обработки видео Adreno 665 (VPU) и блоком обработки дисплея Adreno 1195 (DPU). Решение будет мощнейшее, в теории.
Xiaomi выпустит три новых планшета...
Xiaomi взяла перерыв в производстве планшетов на несколько лет, но в этом году планирует вернуться сразу ...
Компактный флагман ASUS Zenfone 8 оценен...
Компания ASUS пополнила ассортимент флагманских смартфонов компактной моделью Zenfone 8, которая появится...
Thermaltake представила модули памяти To...
Thermaltake представила новые модули памяти ToughRAM XG RGB. Они будут доступны объемом 16 ГБ (2 по 8 ГБ)...
Sonnet представила картридер SxS PRO X ...
Sonnet представила двухслотовый картридер SxS PRO X. Картридер серии SF3 - SxS PRO X оснащен двумя слотам...
Scythe Mugen 5 Black Edition официально ...
Scythe подтвердила о запуске нового кулера Mugen 5 Black Edition. На данный момент кулер доступен в Север...
Crucial демонстрирует оперативную память...
Crucial представила память следующего поколения DDR5 для потребительского сегмента. Память представлена в...
OPPO Enco Buds показались в сети...
Если вы посмотрите на рынок современных беспроводных наушников, то заметите, что большинство производител...
Скачать музыку бесплатно в mp3...
На просторах сети особой популярностью пользуются музыкальные порталы, в которых вы можете найти свежие н...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor