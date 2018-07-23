Qualcomm готовит процессорSnapdragon 720

Появилась информация о процессоре компании Qualcomm под названием Snapdragon 720. Это достаточно интересная новинка, которая идеально подойдет для производительных смартфонов среднего класса. Современные продукты даже не флагманского уровня обладают достаточно высокой производительностью, хотя стоят заметно дешевле флагманов. Теперь у производителей будет возможность сделать средний класс еще более мощным — процессор создан для игр, тяжелых программ и контента в высоком разрешении. Пока что официально процессор никто не анонсировал, так что информация носит неофициальный характер. Но, ранее все слухи о процессорах Qualcomm подтверждались, так как это совсем не та сфера, где есть смысл распространять слухи без подтверждения. Ждем релиз новинок на этом процессоре.