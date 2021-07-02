Qualcomm готовит процессоры для ноутбуков

Qualcomm, одна из ведущих компаний в области процессоров для смартфонов, теперь стремится расширить свое присутствие — глава компании Криштиану Амон официально заявил, что в следующем году Qualcomm представит новый чип для производителей ноутбуков.Здесь стоит отметить, что речь идёт про ARM-процессоры, которые в последнее время пользуются повышенным спросом среди потенциальных покупателей. Дело в том, что приложений под ARM сейчас предостаточно, но процессор данного типа обеспечивает пониженное потребление энергии, так что автономность повышается при понижении уровня тепла. Для ноутбуков, например, которые не предназначены для производства контента, это вполне подходящее решение, так как для работы с текстом мощностей ARM-процессора будет предостаточно.

Яркий тому пример — недавно компания Apple выпустила свой ноутбук на собственном процессоре M1, который построен на ARM и при этом отлично справляется с любыми поставленными задачами. Это на самом деле большой прорыв и теперь Qualcomm решила тоже пойти по этому пути. И на самом деле это отличные новости — пользователь сможет получить производительный ноутбук для работы с документами или для поиска информации, который при этом не нагревается совершенно и предоставляет возможность работать около 20 часов в режиме автономной работы. Этого предостаточно, чтобы многие пользователи отказались от обычных ноутбуков. Ожидаем новостей по этому поводу в ближайшем будущем — сейчас это просто обещания.
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