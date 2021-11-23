Qualcomm официально подтвердила название Snapdragon 8 Gen1

В дальнейшем название Qualcomm будет гораздо меньше отображаться в названиях продуктов, связанных с мобильными устройствами. По сути, компания заявляет, что разделила бренды Qualcomm и Snapdragon, и в будущем Snapdragon станет отдельным брендом продукта, со специфическими связями с брендом Qualcomm. Суффикс «5G» будет удален из названий мобильных платформ в будущем, поскольку 5G теперь стал достаточно повсеместным. Qualcomm также намерена с этого момента запускать только мобильные платформы с поддержкой 5G, поэтому нет необходимости указывать очевидное. Согласно Qualcomm, Snapdragon 8 Gen1 будет официально представлен на саммите Snapdragon Tech Summit 30 ноября.