Qualcomm официально подтвердила название Snapdragon 8 Gen1

В преддверии технологического саммита по Snapdragon, Qualcomm объявила о некоторых изменениях в своей стратегии ребрендинга мобильных SoC, а также о том, что в настоящее время по всему миру используется более 2 миллиардов устройств на Snapdragon. Qualcomm подтвердила недавние слухи, заявив, что перейдет на новую схему именования для своих мобильных платформ. Названия будут включать однозначную серию и номер поколения, начиная с новейшей флагманской платформы Snapdragon 8-й серии. Qualcomm подтверждает, что это не будет Snapdragon 898 или что-то в этом роде - это будет Snapdragon 8 Gen1. А затем, в 2022 году, его преемником станет Snapdragon 8 Gen2, и так далее.

В дальнейшем название Qualcomm будет гораздо меньше отображаться в названиях продуктов, связанных с мобильными устройствами. По сути, компания заявляет, что разделила бренды Qualcomm и Snapdragon, и в будущем Snapdragon станет отдельным брендом продукта, со специфическими связями с брендом Qualcomm. Суффикс «5G» будет удален из названий мобильных платформ в будущем, поскольку 5G теперь стал достаточно повсеместным. Qualcomm также намерена с этого момента запускать только мобильные платформы с поддержкой 5G, поэтому нет необходимости указывать очевидное. Согласно Qualcomm, Snapdragon 8 Gen1 будет официально представлен на саммите Snapdragon Tech Summit 30 ноября.
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