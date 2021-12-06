Qualcomm ожидает, что дефицит чипов уменьшится в 2022 году

Генеральный директор Qualcomm, Криштиану Амон заявил, что глобальная нехватка чипов ослабевает и ожидается, что в 2022 году ситуация улучшится. Доступность чипов в 2022 году должна быть значительно улучшена по сравнению с 2020 годом. Qualcomm изо всех сил пыталась удовлетворить спрос на свои процессоры для смартфонов, что привело к сокращению производства смартфонов. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 следующего поколения, недавно анонсированный компанией, будет производиться на 4-нм узле Samsung Foundry, а его доходность в конечном итоге определит способность Qualcomm удовлетворить спрос в 2022 году. Этот прогноз более оптимистичен, чем у других компаний, включая Intel и IBM, которые не ожидают, что проблема нехватки будет решена до 2023 года.

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