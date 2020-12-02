Qualcomm представила Snapdragon 888

Благодаря инсайдерам, щедро публикующим слитые данные в сеть, мы знали название нового процессора заранее, мы знали все основные моменты, и теперь пришло время официального анонса Qualcomm Snapdragon 888, а также флагманских телефонов на Android которые получат новый процессор в 2021 году. Главная особенность нового процессора, конечно, в поддержке 4К и 144 Гц, что довольно удивительно для смартфона, ведь не все компьютеры могут выдать такую производительность. Конечно, также производитель улучшил поддержку голосовых помощников и искусственного интеллекта, есть поддержка сотовых сетей пятого поколения и предельная производительность. На текущий момент это самый производительный процессор из всех, что есть на мобильном рынке.

Комментарии и отзывы Qualcomm Snapdragon 888
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