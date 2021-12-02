Qualcomm представила Snapdragon 8cx Gen 3

Qualcomm расширяет свою линейку чипов на базе ARM для Windows и Chromebook платформами Snapdragon 8cx Gen 3 и 7c + Gen 3. Кроме того, компания стремится обеспечить портативные игровые устройства на базе чипсетов Snapdragon G3x Gen 1. Snapdragon 8cx Gen 3, основанный на прошлогоднем Gen 2, является первой 5-нм платформой для ПК, согласно Qualcomm, которая разработала его для сверхтонких ноутбуков без вентилятора. В официальном анонсе говорится, что переход на 5-нм техпроцесс и другие оптимизации позволили повысить производительность ЦП Kryo при сохранении уровня энергопотребления, аналогичного чипсетам Gen 2. Компания заявляет, что чипсеты обеспечат на 85 процентов более высокую производительность по сравнению с предыдущим поколением и до 60 процентов более высокую производительность на ватт, чем чипы x86.

Сообщается, что наряду с подключением к 5G и Wi-Fi 6 / 6E платформа предлагает внушительное время автономной работы, улучшенные функции камеры и звука, а также облачную защиту. Qualcomm также заявляет, что 8cx Gen 3 будет предлагать до 60 процентов улучшенную производительность по сравнению с чипами предыдущего поколения во время задач с интенсивным использованием графического процессора благодаря графическому процессору Adreno. Вы сможете играть в игры в формате Full HD на частоте до 120 кадров в секунду, и Qualcomm утверждает, что платформа оптимизирована для того, чтобы люди могли играть до 50 процентов дольше, «чем на некоторых конкурирующих платформах».