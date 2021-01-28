Qualcomm представила автомобильные платформы Snapdragon Automotive Cockpit 4-го поколения

Американский производитель микросхем Qualcomm, которая подписала с компании Veoneer соглашение о сотрудничестве по производству автомобильных систем, управляемых водителем, теперь представила свои платформы Snapdragon Automotive Cockpit 4-го поколения.

Qualcomm также представила платформы Snapdragon Automotive 4G и 5G, которые она считает важными строительными блоками для будущих автомобильных конструкций. Платформы Automotive Cockpit Platform 4-го поколения предназначены для использования в качестве машинного отделения для высокопроизводительных всесторонних вычислений и обработки, которые могут быть легко распространены на коммерческие приложения. Он доступен в трех вариантах - Performance, Premiere и Paramount для платформ начального, среднего и суперкомпьютерного уровня.

Обновления по беспроводной сети (OTA) будут легко доступны на протяжении всего жизненного цикла автомобиля, благодаря возможностям Car-to-Cloud с Soft SKU. Новые автомобильные платформы также имеют процессоры Kryo 6-го поколения, процессоры Hexagon, AI Engine Qualcomm, графические процессоры Qualcomm Adreno 6-го поколения и его Spectra ISP, обеспечивая всесторонние возможности и приводя к различным вспомогательным платформам.

Qualcomm также расширяет возможности подключения этих платформ с помощью платформ Snapdragon Automotive 4G и 5G.

Комментарии и отзывы Qualcomm Snapdragon Automotive Cockpit 4
Обзоры:
Лучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400FЛучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400F
Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100
Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600
Новости:
MediaTek анонсирует новый набор микросхем Dimensity 1200

Ожидается, что MediaTek анонсирует новый набор микросхем в конце января. По слухам в сети, новый набор ми...
TSMC произведет 3-нм чипы для Intel в 2022 году

Согласно сообщению тайваньских СМИ, Intel заключила контракт на аутсорсинг с Taiwan Semiconductor Manufac...
Обзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950X

С момента выхода первого Intel Skylake прошло уже более пяти лет, за это время в рамках него было предста...
Обзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолейОбзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолей
Обзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистратор
Лучший 4К монитор для игр. Viewsonic VX3211-4K-mhd 31.5Лучший 4К монитор для игр. Viewsonic VX3211-4K-mhd 31.5
Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0
Обзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двухсторонней печатью и недорогими расходникамиОбзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двухсторонней печатью и недорогими расходниками
Samsung представила эксклюзивный Galaxy ...
Samsung представила эксклюзивный Galaxy Когда-то очень давно было время, когда вы могли легко изменить цвет и дизайн задней панели телефона, не м...
Представлен ультрабук ASUS ZenBook Duo U...
Представлен ультрабук ASUS ZenBook Duo UКомпания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью ZenBook Duo UX482, главной особенностью...
Western Digital выпустит накопители для ...
Western Digital выпустит накопители для Western Digital выпустит специальную серию накопителей, приуроченных к выходу игры Call of Duty: Black Op...
iQOO 7 выйдет в январе...
iQOO 7 выйдет в январеНа прошлой неделе iQOO раскрыл дизайн будущего флагманского смартфона iQOO 7, продемонстрировав его тыльн...
Смартфон Redmi Note 9 Pro (5G) получил 1...
Смартфон Redmi Note 9 Pro (5G) получил 1Как и было обещано, компания Redmi представила смартфон Note 9 Pro, который оценен в 243 доллара за базов...
Обзор A4Tech Bloody GC-900. Игровое крес...
Обзор A4Tech Bloody GC-900. Игровое кресИзучаемые нами игровые кресла, несмотря на разницу материалов и ряда исполнения элементов, объединяла общ...
И все-таки OnePlus Nord N100 получил 90-...
И все-таки OnePlus Nord N100 получил 90-Во время презентации своего самого доступного смартфона Nord N100 компания OnePlus объявила, что аппарат ...
Флагман Oppo Find X3 получит 3K-дисплей...
Флагман Oppo Find X3 получит 3K-дисплейСетевые источники поделились очередной порцией подробностей о флагманском смартфоне Oppo Find X3, который...
Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Ed...
Lenovo Legion Pro Extreme Transparent EdКомпания Lenovo официально анонсирует Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Edition в день китайского тор...
Raspberry представила клавиатуру Pi 400 ...
Raspberry представила клавиатуру Pi 400 Raspberry представила уникальную клавиатуру Pi 400. Pi 400 это полноценный компьютер встроенный в клавиат...
G.Skill обновила память серии Trident Z ...
G.Skill обновила память серии Trident Z G.Skill обновила серию Trident Z Neo для систем AMD Ryzen 5000 серии. Новые спецификации которые представ...
Обзор SVEN RX-G850. Недорогая игровая мы...
Обзор SVEN RX-G850. Недорогая игровая мыТестируемая сегодня игровая мышка SVEN RX-G850 относится к недорогому сегменту. Но при этом здесь есть уп...
Обзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стекломОбзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стеклом
Обзор Corsair Katar PRO. Недорогая и легкая мышка с сенсором PixArtОбзор Corsair Katar PRO. Недорогая и легкая мышка с сенсором PixArt
Обзор HYUNDAI H-PAC500. Портативная колонка с TWSОбзор HYUNDAI H-PAC500. Портативная колонка с TWS
Обзор Perenio Elegance. Роутер IoT. Преимущества и недостатки умного дома от PerenioОбзор Perenio Elegance. Роутер IoT. Преимущества и недостатки умного дома от Perenio
Обзор Hyundai H-EP100. Недорогие TWS-наушники Bluetooth 5.0Обзор Hyundai H-EP100. Недорогие TWS-наушники Bluetooth 5.0
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor