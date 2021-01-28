Qualcomm представила автомобильные платформы Snapdragon Automotive Cockpit 4-го поколения

Американский производитель микросхем Qualcomm, которая подписала с компании Veoneer соглашение о сотрудничестве по производству автомобильных систем, управляемых водителем, теперь представила свои платформы Snapdragon Automotive Cockpit 4-го поколения.

Qualcomm также представила платформы Snapdragon Automotive 4G и 5G, которые она считает важными строительными блоками для будущих автомобильных конструкций. Платформы Automotive Cockpit Platform 4-го поколения предназначены для использования в качестве машинного отделения для высокопроизводительных всесторонних вычислений и обработки, которые могут быть легко распространены на коммерческие приложения. Он доступен в трех вариантах - Performance, Premiere и Paramount для платформ начального, среднего и суперкомпьютерного уровня.

Обновления по беспроводной сети (OTA) будут легко доступны на протяжении всего жизненного цикла автомобиля, благодаря возможностям Car-to-Cloud с Soft SKU. Новые автомобильные платформы также имеют процессоры Kryo 6-го поколения, процессоры Hexagon, AI Engine Qualcomm, графические процессоры Qualcomm Adreno 6-го поколения и его Spectra ISP, обеспечивая всесторонние возможности и приводя к различным вспомогательным платформам.

Qualcomm также расширяет возможности подключения этих платформ с помощью платформ Snapdragon Automotive 4G и 5G.