Qualcomm представила мощнейший процессор Snapdragon 888 Plus

Qualcomm официально анонсировала новый чипсет Snapdragon 888 Plus, который появится в смартфонах, запускаемых во второй половине текущего года, и среди подтвержденных устройств с данным процессором был замечен смартфон Honor Magic 3. Информация была подтверждена в пресс-релизе Qualcomm вместе с заявлением руководителя компании Honor, который с радостью заявил, что новый смартфон компании действительно получит самый производительный мобильный процессор на рынке. Впрочем, это мало кого удивило, так как перед запуском Snapdragon 888 Plus поступали сообщения о том, что Honor запустит флагманский смартфон Magic 3 в августе, и он будет работать на Snapdragon 888 Pro. Теперь просто оказалось, что никакого Pro-процессора на рынке нет, а вместо него покажут Plus-версию.

Кроме того, заявление Qualcomm для прессы также опровергает слухи о том, что чипсет будет эксклюзивным для Honor, поскольку производитель подтверждает, что другие компании также анонсируют свои новейшие смартфоны, работающие на этом процессоре. Генеральный менеджер ASUS по производству смартфонов Брайан Чанг подтвердил, что Snapdragon 888 Plus появится в телефоне ROG следующего поколения, Vivo и Xiaomi также подтвердили, что анонсируют телефоны с новым процессором. Впрочем, пока что говорить о заметном приросте производительности смартфона на этом процессоре не стоит, так как компания явно нацелена лишь на небольшое улучшение текущего поколения чипов с перегревом.