Qualcomm просит отменить санкции

Представители компании Qualcomm попали в довольно затруднительное положение, так как суд в США постановил, что производитель использует лицензирование патентов для поддержания монополии на рынке мобильных процессоров. Также Qualcomm было предписано предоставить некоторую документацию своим основным конкурентам, но суть не в этом. Дело в том, что на текущий момент Qualcomm подала на аппеляцию, которую могут рассматривать в течение целого года. Естественно, пока апелляция находится на рассмотрении, компания не может спокойно вести бизнес, ведь ее сковали по рукам и ногам. Теперь юристы Qualcomm просят сдут отменить данное заявление до того, как решение по апелляции будет принято. Скорее всего, им просто откажут.