Qualcomm расширяет вычислительную экосистему Snapdragon для следующего поколения

Сегодня, во время Mobile World Congress 2022, президент и главный исполнительный директор Qualcomm Incorporated Кристиано Амон рассказал о том, как Qualcomm Technologies, Inc. продолжает предлагать лучшие технологии для корпоративных ПК и способствует сближению ПК и мобильных устройств для повышения производительности. В прошлом месяце компания объявила, что более 200 корпоративных клиентов тестируют или развертывают Windows 11 на ноутбуках Snapdragon и устройствах 2-в-1. Сегодня Кристиано Амон рассказал о том, как стратегические отношения с Microsoft, Lenovo и многими другими лидерами экосистемы помогают создавать ПК нового поколения для предприятий на базе Snapdragon. Используя свои глобальные связи, Qualcomm Technologies продолжает лидировать в индустрии ПК.

Вместе с Qualcomm Technologies глобальные OEM-производители поставляют Windows 11 на ПК Arm, решая проблемы, с которыми традиционные платформы x86 сталкиваются с корпоративными клиентами в современной гибридной среде. Ранее сегодня Lenovo анонсировала первый ноутбук на базе новой вычислительной платформы Snapdragon 8cx Gen 3: ThinkPad X13s. Этот новый ThinkPad предлагает функции, которые так нужны корпоративным клиентам: мощная устойчивая производительность, возможность подключения 5G mmWave и ускорение работы с искусственным интеллектом в сочетании с передовыми технологиями камеры и звука. Все это со сроком службы батареи до 28 часов и легким и эффективным безвентиляторным дизайном. Новый ThinkPad X13s, состоящий на 90 % из переработанного магния в верхней и нижней крышках, а также из пластика PCC и упаковки, пригодной для вторичной переработки, обладает передовыми возможностями, оптимизированными для корпоративных сценариев использования, включая производительность, совместная работа и безопасность. Технологическое лидерство, представленное процессором Snapdragon 8cx Gen 3, способствует расширению каналов для вычислительной линейки ThinkPad X13s.