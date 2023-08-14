Qualcomm уже разрабатывает процессор Snapdragon 8 Gen 4

Инсайдеры уверенно сообщают, что компания Qualcomm планирует использовать исключительно процесс 4-нм N4P от TSMC для своего грядущего процессора Snapdragon 8 Gen 3, однако для Snapdragon 8 Gen 4, возможно, производителю придётся перейти к Samsung, так как TSMC сталкивается с проблемами в данном направлении производства и в конечном итоге она смогла представить компании Qualcomm только 15% от общего выхода своей продукции. Дело в том, что основную долю продукции на рынке забирает компания Apple, что, конечно, логично — это основной заказчик у компании TSMC. При этом нужно понимать, что у TSMC просто ужасный уровень выхода готовой продукции — всего 55%. Это значит, что из всех кристаллов, которые выпускает компания, только 55% могут быть использованы при производстве системы на кристалле.

Но независимо от цифр, Qualcomm получит только 15 процентов от поставок этих процессоров, а остальные заказы зарезервированы для MediaTek и Apple. В этом сценарии партнёрское соглашение с Samsung выглядит вполне логичным. Правда, в случае перехода Qualcomm к Samsung для производства Snapdragon 8 Gen 4 неясно, какой технологический процесс будет использоваться компанией, потому что до 2-нм пока что ни одна компания не доросла, а выпускать новый чип по старому технологическому процессу будет просто нелогично. Впрочем, новый чип будет представлен только в следующем году, так что сейчас говорить об этом нет никакого смысла. Нужно просто подождать, пока он выйдет в релиз.
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