Qualcomm уже тестирует Snapdragon 8 Gen 3

На текущий момент говорить о производительности процессора нового поколения проблематично, потому что никто точно не может сказать в каких условиях он тестируется, какие компоненты системы на кристалле используется и что там с охлаждением. Но, с другой стороны, если пользователю действительно необходим флагманский смартфон с топовым чипом, то предварительно новости отличные — гаджет будет на 10-15% мощнее текущих устройств, при этом время автономной работы будет достаточно высокое, а цена останется на прежнем уровне. Это, конечно, предварительные данные и говорить сейчас о реальных цифрах рано, так как чип ещё лишь в стадии тестирования, но мы думаем, что Qualcomm знает своё дело и справится с поставленной задачей без какого-либо труда.