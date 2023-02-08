Qualcomm уже тестирует Snapdragon 8 Gen 3

Некоторое время назад появилась информация о том, что компания Qualcomm официально ещё ничего не объявляла, но она уже работает над созданием процессора нового поколения. Сначала это казалось странным, потому что текущий процессор пока что установлен на трёх смартфонах и является относительно свежим решением, но, конечно, компания ещё до его релиза уже начала создание нового варианта процессора. И теперь инсайдеры поведали нам о том, что чип Snapdragon 8 Gen 3 уже готов и его активно тестируют внутренними силами компании — уже есть несколько инженерных образцов смартфона, которые используются на базе чипа Snapdragon 8 Gen 3 и тестируются в различных бенчмарках, чтобы проверить производительность в различных сценариях.

На текущий момент говорить о производительности процессора нового поколения проблематично, потому что никто точно не может сказать в каких условиях он тестируется, какие компоненты системы на кристалле используется и что там с охлаждением. Но, с другой стороны, если пользователю действительно необходим флагманский смартфон с топовым чипом, то предварительно новости отличные — гаджет будет на 10-15% мощнее текущих устройств, при этом время автономной работы будет достаточно высокое, а цена останется на прежнем уровне. Это, конечно, предварительные данные и говорить сейчас о реальных цифрах рано, так как чип ещё лишь в стадии тестирования, но мы думаем, что Qualcomm знает своё дело и справится с поставленной задачей без какого-либо труда.