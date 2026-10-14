Qualcomm выиграла в суде 2 доллара

В четверг суд присяжных в штате Делавэр постановил, что Arm нарушила лицензионное соглашение с Qualcomm и незаконно вмешалась в деловые отношения компании другими производителями. Присяжные установили, что Arm нарушила архитектурное лицензионное соглашение, отказавшись предоставлять важные программные исправления и инструменты для тестирования процессоров — они необходимы Qualcomm для проверки собственных вычислительных ядер Oryon. Qualcomm утверждала, что в 2024 году была близка к заключению сделки с крупным брендом, однако Arm якобы сообщила изданию Bloomberg News о нарушении Qualcomm лицензионного соглашения. По версии Qualcomm, эта информация привела к задержке переговоров. И после 5-дневного судебного разбирательства присяжные вынесли решение в пользу Qualcomm по этому обвинению.

«Мы удовлетворены тем, что присяжные признали нарушение Arm нашего давнего архитектурного лицензионного соглашения, подтвердили невыполнение компанией своих обязательств и установили, что она намеренно пыталась навредить бизнесу Qualcomm», — заявили в Qualcomm. Qualcomm подчеркнула, что продолжит разрабатывать и поставлять клиентам по всему миру передовые полупроводниковые продукты, включая процессоры Oryon. В Arm также положительно оценили итоги разбирательства — компания обратила внимание на то, что присяжные вынесли решения в её пользу по четырём обвинениям, а общая сумма компенсации для Qualcomm составила лишь 2 доллара.