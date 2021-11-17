Qualcomm выпустит конкурента Apple M1 в 2023 году

Однако новая серия процессоров Qualcomm, которая уже находится в разработке, нацелена уже на десктопы, и здесь доказать своё превосходство над процессорами Apple будет весьма проблематично. Более того, стоит напомнить, что Qualcomm уже пробовала себя в этом сегменте рынка, выпустив Snapdragon 8cx и ноутбук Microsoft Surface SQ2. Тогда оказалось, что производительности процессора компании недостаточно, чтобы компьютер работал достаточно эффективно и плавно, так что релиз скорее провальный, чем наоборот. И хотя компания Qualcomm активно работает над тем, чтобы в обозримом будущем выпустить более производительное решение, спешить ей некуда — Apple уже взорвала рынок своими чипами, покорила аудиторию и разработчиков. Чтобы её переплюнуть или хотя бы догнать, нужно выпустить нечто действительно мощное, а на создание такого решения нужно время.