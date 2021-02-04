Qualcomm заявила о дефиците процессоров

Компания Qualcomm является одним из крупнейших производителем процессоров для смартфонов в мире, предупредила всех, что компания не может удовлетворить спрос. Это означает, что у компании дефицит процессоров.

Компания Qualcomm поделилась новостью, что проблема была расширена за счет использования только автомобильных чипов. Как и большинство производителей чипсетов, Qualcomm передает производство сторонним компаниям, таким как TSMC и Samsung. Теперь, когда спрос на чипы увеличился, мощности производителей не могут удовлетворить возросший спрос.