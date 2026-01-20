RPCS3 запускает на ПК свыше 70% игр с PlayStation 3

Эмуляция старых консолей часто обеспечивает комфортный игровой процесс лишь до определённого момента, однако с проектом эмуляции PlayStation 3 под названием RPCS3 ситуация заметно улучшилась. На сегодняшний день более 70% игр для PlayStation 3 запускаются на ПК без серьёзных проблем. Согласно базе совместимости проекта, свыше 7 из 10 игр получили статус «playable», то есть их можно пройти от начала до конца без критических багов, при стабильной производительности. Это особенно важно для поклонников PS3, поскольку исправные оригинальные консоли постепенно становятся редкостью. Эмуляция позволяет сохранить доступ к этим играм для ретро-сообщества и превращает обычный ПК в универсальную платформу как для современных проектов, так и для классики.

Помимо сохранения игр, пользователи ПК часто отмечают, что современные процессоры и видеокарты позволяют улучшить эти проекты по сравнению с оригиналом, обеспечивая более чёткую картинку и стабильный фреймрейт, с которым старая система Sony не всегда справлялась. Проще говоря, более мощное железо зачастую устраняет различные ограничения, делая формально «неиграбельные» проекты вполне комфортными. Поэтому хотя официально заявленные 70% отражают статус совместимости, на практике доля реально играбельных игр для владельцев современного ПК, скорее всего, ещё выше. И это огромный прогресс для сообщества фанатов японской игровой приставки, а ведь в будущем процент будет ещё выше.