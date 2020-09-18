RTX 3080 выдает 32 FPS в 4К

После официального анонса новых видеокарт компании NVIDIA многие геймеры решили, что теперь можно будет играть в абсолютно любые игры на самых высоких настройках с 4К-разрешением. Но на самом деле это не совсем так, ведь пока что драйверы не обновлены, не все разработчики оптимизировали свои игры и так далее. Например, в сети появились тесты видеокарты RTX 3080, которая вчера только вышла в продажу, в игре Crysis Remastered. Оказалось, что на ультра-настройках графики в 4К видеокарта выдает всего 32 кадра в секунду — это стабильный показатель. Учитывая, что видеокарта флагманская, это плохой знак либо для производительности видеокарты, либо для разработчиков игры. Ведь это явно не лучший показатель, тем более для шутера.