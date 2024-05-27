RTX 5090 5090 получит огромный графический процессор

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что компания NVIDIA планирует сделать новую флагманскую видеокарту RTX 5090 более производительной благодаря использованию системы чиплета. Это схема расположения нескольких кристаллов на одной печатной плате, которая позволяет увеличить производительность, не изготавливая один огромный кристалл, так как это достаточно дорогое удовольствие из-за большого количества отходов (пластины для кристаллов имеют крукглую форму, а чип — квадратную, так что по краям блина всегда остаются остатки, и чем больше кристалл, тем больше отходов при производстве). Но сегодня западные инсайдеры заявили, что на самом деле компания от использования чиплета отказалась в пользу единого физического кристалла.

Это значит, что в видеокарте RTX 5090 будет установлен новый более производительный чип, который благодаря увеличению своих размеров позволит пользователям получить значительный прирост производительности. Проблема только в том, что такого рода апгрейд обычно приводит к повышению потребления энергии видеокартой. А чем больше энергии потребляет видеокарта, тем больше нужно мощности для охраждения графического процессора. Возможно, компания вновь увеличит радиатор новой видеокарты, дабы рассеивать море тепла, и тогда флагман в корпусе будет занимать уже 5 слотов, а не 3-4, как сейчас. Это, конечно, довольно интересное решение от производителя, но пока что это лишь предположения.
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