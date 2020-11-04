Radeon Series RX 6000 с Ray Tracing главный конкурент RTX 3070

Если вы смотрели презентацию серии Radeon RX 6800 и 6900 XT, вы заметили, что AMD упоминала, что эти карты будут иметь поддержку DirectX Raytracing, однако было мало информации о показателях и тестах.

Однако позже AMD показала результаты в официальном тесте DirectX Ray-Tracing. Это не очень показательная проверка производительности, но тест от Microsoft дает нам представление о том, чего ожидать при запуске DXR на новых видеокартах 6800/6900.

AMD упоминает, что одна из ее видеокарт имеет показатель 471 FPS в тесте Microsoft Ray-Tracing, хотя не упоминает, какая именно это видеокарта. На той же RTX 3070, показатель примерно 475 FPS. По словам пользователей Reddit, RTX 3080 имеет 635 FPS, а RTX 3090 - 749 FPS.
Комментарии и отзывы AMD Radeon RX 6900XT
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