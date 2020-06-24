Raijintek выпустит охлаждение для видеокарт

Современные видеокарты флагманского уровня пользуются какой-то нереальной популярностью среди геймеров, ведь каждый хочет получить действительно качественную картинку на своем мониторе. Однако достаточно часто флагманские видеокарты не могут похвастаться хорошим охлаждением, из-за чего разгонять графический процессор точно не выйдет, а иногда очень даже хочется. Для того, чтобы у геймеров была такая возможность производитель Raijintek выпустил специальный комплект охлаждения, который можно будет установить на графический процессор видеокарты RTX 2080 Ti. С таким охлаждением видеокарта не будет перегреваться и излишне шуметь, что очень даже приятно на самом деле. Вопрос только в стоимости для нашего рынка.

Комментарии и отзывы Raijintek
Обзоры:
Обзор видеокарты PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB (AXRX 5600XT 6GBD6-3DHR/OC)Обзор видеокарты PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB (AXRX 5600XT 6GBD6-3DHR/OC)
Лучшая видеокарта Radeon RX 5700 XT. ASUS ROG Radeon RX 5700 XT GAMING OC (ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING)Лучшая видеокарта Radeon RX 5700 XT. ASUS ROG Radeon RX 5700 XT GAMING OC (ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING)
Обзор PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Бесшумная видеокартаОбзор PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Бесшумная видеокарта
Новости:
Новые модели видеокарт Geforce RTX 3090 и Geforce RTX 3080 с использованием архитектуры Ampere

В сети снова появилась информация о стадии разработки новой технологии Ampere от Nvidia. Опираясь на эти ...
Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 SUPER GAMING X

...
Intel Tiger Lake справляется с играми

Некоторое время назад на просторах интернета активно обсуждали новость о том, что компания Intel не тольк...
Обзор JGMaker Magic. 3D-принтер для домашнего использованияОбзор JGMaker Magic. 3D-принтер для домашнего использования
Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)
Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?
Обзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембранойОбзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембраной
Лучшая механическая клавиатура для игр. ASUS ROG Strix Flare (Cherry MX Silent) Black USBЛучшая механическая клавиатура для игр. ASUS ROG Strix Flare (Cherry MX Silent) Black USB
Polestar готовит конкурента Tesla Model ...
Polestar готовит конкурента Tesla Model Компания Polestar, которая является дочерним предприятием компании Volvo, подготовила к релизу свой новый...
Philips представила энергоэффективный мо...
Philips представила энергоэффективный моPhilips представила монитор с широкими возможностями. Модель 272B1G имеет 27 дюймовую панель с разрешение...
EKWB выпустила пластину EK-Quantum Refle...
EKWB выпустила пластину EK-Quantum RefleEKWB выпустила охлаждающую пластину EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB разработанная специальн...
Первая партия Xiaomi Mi Band 5 полностью...
Первая партия Xiaomi Mi Band 5 полностьюКомпания Xiaomi сообщила о том, что первая партия появившегося сегодня в китайской продаже фитнес-браслет...
Activision раскрыла системные требования...
Activision раскрыла системные требованияИгровая компания Activision открыла предзаказ игры, а также раскрыла ее системные требования для пользова...
MSI Trident 3 вскоре получит обновление...
MSI Trident 3 вскоре получит обновлениеПоявилась весьма интересна информация о том, что компактный компьютер MSI Trident 3, который в свое время...
Семидюймовый Honor X10 Max полностью рас...
Семидюймовый Honor X10 Max полностью расКитайский регулятор TENAA раскрыл подробные характеристики смартфона Honor X10 Max, который будет предста...
Обзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игров...
Обзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. ИгровСегодня в центре внимания у нас игровой монитор Acer Nitro XV273K, оснащенный 27-дюймовой матрицей IPS. И...
Топ 5 лучших файтингов для PlayStation 4...
Топ 5 лучших файтингов для PlayStation 4Самоизоляция вновь продлена, а значит вопрос о том во, что поиграть на PlayStation 4 становится еще более...
Карманный ноутбук GPD Win Max собрал $1....
Карманный ноутбук GPD Win Max собрал $1.Сегодня на краудфандинговой платформе Indiegogo стартовала кампания по сбору средств карманного игрового ...
Выбираем чехол на Huawei P Smart (2019)...
Выбираем чехол на Huawei P Smart (2019)Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что производители ходят по кругу — сначала устройства ст...
Российские продажи недорого планшета Gal...
Российские продажи недорого планшета GalСегодня были раскрыты подробности выхода в России бюджетного планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite со стилу...
Обзор FRACTAL DESIGN ERA ITX (FD-CA-ERA-ITX-BK). Компактный корпус с гибким выбором компонентовОбзор FRACTAL DESIGN ERA ITX (FD-CA-ERA-ITX-BK). Компактный корпус с гибким выбором компонентов
Обзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и FacebookОбзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и Facebook
Обзор Trust GXT 488 Forze. Игровые наушники для Sony Playstation 4 ProОбзор Trust GXT 488 Forze. Игровые наушники для Sony Playstation 4 Pro
Обзор AOC GK500 Black USB. Механическая клавиатура под игры и работуОбзор AOC GK500 Black USB. Механическая клавиатура под игры и работу
Обзор Roadgid X8 Gibrid GT. Видеорегистратор с радар-детектором и Wi-FiОбзор Roadgid X8 Gibrid GT. Видеорегистратор с радар-детектором и Wi-Fi
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor