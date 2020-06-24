Raijintek выпустит охлаждение для видеокарт

Современные видеокарты флагманского уровня пользуются какой-то нереальной популярностью среди геймеров, ведь каждый хочет получить действительно качественную картинку на своем мониторе. Однако достаточно часто флагманские видеокарты не могут похвастаться хорошим охлаждением, из-за чего разгонять графический процессор точно не выйдет, а иногда очень даже хочется. Для того, чтобы у геймеров была такая возможность производитель Raijintek выпустил специальный комплект охлаждения, который можно будет установить на графический процессор видеокарты RTX 2080 Ti. С таким охлаждением видеокарта не будет перегреваться и излишне шуметь, что очень даже приятно на самом деле. Вопрос только в стоимости для нашего рынка.