Railway Empire 2: Journey to the East уже готова радовать геймеров

Сегодня Kalypso Media и Gaming Minds Studios официально объявили о релизе Railway Empire 2: Journey to the East — совершенно нового дополнения к достаточно популярной экономической стратегии, которая полностью посвящена развитию железных дорог в виртуальном мире. Контент уже доступен на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One и PlayStation 4|5, так что поиграть могут буквально все желающие. Во главе сюжета стоит бизнесмен по имени Джордж Нагельмакерс, который мечтает построить новую железную дорогу, которая свяжет Западную Европу и Османскую империю. В этом дополнении геймеры смогут посетить новые города и регионы Европы, изучить их традиции и интересные особенности, перевезти тьму различных товаров по железной дороге и получить в процессе море положительных эмоций.

Например, можно будет доставлять суммарно более десяти типов новых товаров — речь про средиземноморские оливки, золотистый мёд, ковры и многое другое. Кроме того, теперь у геймера есть возможность использовать элитные вагоны, на которых перевозят особенно важных клиентов. У этих вагонов есть важный бонус — можно поднять стоимость проезда, чтобы увеличить свою прибыль, а новая музыка сделает эти путешествия ещё более увлекательными. Отличные новости для тех, кто очень любит данную игру, и хочет получить новый контент для развлечений, новых ощущений и развития. Осталось только выбрать маршрут, построить железную дорогу и начинать собирать прибыль, улучшаясь по всем фронтам.