Railway Empire 2: Journey to the East уже готова радовать геймеров

Сегодня Kalypso Media и Gaming Minds Studios официально объявили о релизе Railway Empire 2: Journey to the East — совершенно нового дополнения к достаточно популярной экономической стратегии, которая полностью посвящена развитию железных дорог в виртуальном мире. Контент уже доступен на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One и PlayStation 4|5, так что поиграть могут буквально все желающие. Во главе сюжета стоит бизнесмен по имени Джордж Нагельмакерс, который мечтает построить новую железную дорогу, которая свяжет Западную Европу и Османскую империю. В этом дополнении геймеры смогут посетить новые города и регионы Европы, изучить их традиции и интересные особенности, перевезти тьму различных товаров по железной дороге и получить в процессе море положительных эмоций.

Например, можно будет доставлять суммарно более десяти типов новых товаров — речь про средиземноморские оливки, золотистый мёд, ковры и многое другое. Кроме того, теперь у геймера есть возможность использовать элитные вагоны, на которых перевозят особенно важных клиентов. У этих вагонов есть важный бонус — можно поднять стоимость проезда, чтобы увеличить свою прибыль, а новая музыка сделает эти путешествия ещё более увлекательными. Отличные новости для тех, кто очень любит данную игру, и хочет получить новый контент для развлечений, новых ощущений и развития. Осталось только выбрать маршрут, построить железную дорогу и начинать собирать прибыль, улучшаясь по всем фронтам.
Death Stranding: Director’s Cut вышла на iPhone и iPad…
Отличные новости для геймеров, которые предпочитают мобильные платформы и не бояться играть в сложные про…
На Palworld могут подать в суд за плагиат…
Наиболее обсуждаемый проект года и самая популярная на текущий момент видеоигра под названием Palworld пр…
Выставку Е3 официально и навсегда закрыли…
Судьба мероприятия E3, самого важного события в игровой индустрии, достаточно длительное время находилась…
В Call of Duty: Modern Warfare 3 появилась поддержка AMD FSR…
Call of Duty: Modern Warfare 3, последняя часть популярной серии шутеров, выпущенная несколько месяцев на…
Palworld могут заблокировать за сходство с покемонами…
Проект Palworld, игра в стиле «Покемонов с оружием» в открытом мире, стал невероятно популярным за нескол…
Трейлер GTA 6 выпустят уже 5 декабря…
Сегодня появилась официальная информация о том, что первый трейлер GTA 6 выйдет через несколько дней — уж…
На серверы Palworld тратят по 500 тысяч долларов в месяц…
Видеоигра Palworld бьёт рекорды популярности в сети и демонстрирует миллионы одновременно подключённых иг…
Скачать Майнкрафт 2024 на Телефон Бесплатно…
Скачайте новую версию Minecraft 2024 на Андроид бесплатно: получите доступ к Камерам …

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor