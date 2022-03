Rainbow Six Осада Mobile будет представлена ​​в следующем месяце

В прошлом году появились слухи о том, что Ubisoft в сотрудничестве с WeGame работает над мобильной игрой Rainbox Six Siege. Теперь появились сообщения о том, что Ubisoft готовится представить игру в апреле.

Согласно отчету, игра будет представлена ​​6 апреля вместе с трейлером видеоигры, раскрывающим некоторые подробности о Rainbox Six Siege Mobile. Ожидается, что на начальных этапах разработки игра будет следовать традиционному маршруту: бета-версия будет доступна для игроков, которые зарегистрируются в программе бета-тестирования.

Tom Clancy's Rainbow Six Осада — это тактический шутер от первого лица, дебютировавший 1 декабря 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В игре большое внимание уделяется разрушению и командной игре. Каждый игрок берет на себя управление нападающим или защитником в разных режимах игры, таких как спасение заложника, обезвреживание бомбы и захват цели. В прошлом году Ubisoft закрыла популярный мобильный клон Rainbow Six Siege «Area F2», который был почти идентичной копией версии для ПК и консоли. Игра была закрыта, но дала мобильным игрокам надежду на то, что Ubisoft может в конечном итоге перенести игру на мобильные устройства с аналогичным тактическим геймплеем.