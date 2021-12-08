Ранние тесты показывают, что Snapdragon 8 Gen 1 соответствует графическому процессору Apple A15 Bionic.

Apple 15 Bionic, был выпущен в сентябре вместе с семейством iPhone 13, но нам еще предстоит увидеть конкурирующие результаты от Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1. Ранние результаты тестов уже опубликованы и они предполагают, что шумиха вокруг нового графического процессора может быть оправдана.

Известный аналитик IceUniverse поделился парой снимков экрана, показывающих, как Apple A15 Bionic и Snapdragon 8 Gen 1 обмениваются местами в различных тестах графического процессора. В закадровом тесте GFXBench T Rex нет статистически значимой разницы, но в закадровом тесте ES 3.0 на Манхэттене соперник Qualcomm получил 267 кадров - это примерно на 24% больше, чем у чипа Apple. Однако в тесте 3DMark Wild Life Unlimited Snapdragon получил на 12% меньше баллов.

Впервые за долгое время чип Qualcomm может сравниться с оборудованием Apple и даже превзойти его с точки зрения вычислительной мощности.