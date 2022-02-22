Раскрыт дизайн Oppo Pad

В преддверии большого мероприятия по запуску Oppo 24 февраля , на котором мы увидим новую серию Find X5, мы также официально познакомимся с Oppo Pad, который как ожидается, также будет представлен на этом мероприятии. Первый планшет Oppo показан в сером и фиолетовом цветах, причем оба варианта имеют двухцветную заднюю панель. Посередине планшета расположился логотип Oppo, мы также можем увидеть единственную заднюю камеру.

Передняя часть Oppo Pad имеет симметричные лицевые панели, а также стилус Oppo Pencil. Мы также можем заметить порт USB-C в нижней части устройства, а также четыре динамика с Dolby Atmos и кнопку питания на верхней стороне. Тизер Oppo также намекает на возможности совместной работы между устройствами с другими телефонами Oppo. Предполагается что Oppo Pad будет иметь 10,95-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также чипсет Snapdragon 870 и аккумулятор емкостью 8360 мАч. Ожидается, что планшет будет оснащен 8-мегапиксельной селфи-камерой и 13-мегапиксельной камерой на задней панели.