Раскрыт дизайн Oppo Pad

Передняя часть Oppo Pad имеет симметричные лицевые панели, а также стилус Oppo Pencil. Мы также можем заметить порт USB-C в нижней части устройства, а также четыре динамика с Dolby Atmos и кнопку питания на верхней стороне. Тизер Oppo также намекает на возможности совместной работы между устройствами с другими телефонами Oppo. Предполагается что Oppo Pad будет иметь 10,95-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также чипсет Snapdragon 870 и аккумулятор емкостью 8360 мАч. Ожидается, что планшет будет оснащен 8-мегапиксельной селфи-камерой и 13-мегапиксельной камерой на задней панели.