Раскрыт дизайн нового сокета Intel LGA-1851

Инсайдер с известного информационного ресурса Igor's Lab опубликовал ряд технических характеристик грядущего сокета Intel LGA-1851, который, вероятно, будет использоваться производителем уже в следующем году. Новый сокет предназначен для процессоров Intel 15-го поколения Arrow Lake S, тогда как обновление Raptor Lake, которое будет запущено в качестве 14-го поколения процессоров Intel Core для настольных ПК, всё ещё будет использовать сокет LGA-1700. Несмотря на то, что новый разъём имеет дополнительные контакты, его физический размер остается таким же, как у сокета LGA-1700, поэтому ожидается, что текущие кулеры будут совместимы с разъемом LGA-1851. Однако, монтажное давление почти удвоилось с 489.5 Н до 923 Н, что указывает на возможную необходимость использования другого комплекта крепёжных элементов.

Важнейшим апгрейдом нового сокета является то, что Intel добавит четыре линии PCIe 5.0 для подключения NVMe-накопителя к процессору, но при этом сохранит текущие четыре линии PCIe 4.0 для второго NVMe-накопителя, подключаемого к процессору. Скорее всего, мы увидим разделение этих линий как и у решений от компании AMD, поэтому только материнские платы на чипсете серии Z смогут использовать линии PCIe 5.0 NVMe, но возможно, некоторые другие варианты чипсетов от Intel также будут поддерживать передачу данных по интерфейсу PCIe 5.0. В целом, Intel не делает кардинальных изменений в сокете и переход на него выглядит довольно странным решением.
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