Раскрыты характеристики Snapdragon 898 и Dimensity 2000

Благодаря надежному информатору на Weibo, будущие флагманские процессоры от Qualcomm и MediaTek раскрывают завесу тайны. Некоторые спецификации уже опубликованы, но новая информация помогает нарисовать более полную картину.

Snapdragon 898 будет производиться Samsung с использованием его 4-нанометрового производственного процесса, а процессор будет использовать восьмиядерный ЦП, состоящий из основного ядра на базе Cortex-X2 с тактовой частотой 3,0 ГГц, а также трех высокопроизводительных ядер на базе Cortex-A710, работающих на 2,5 ГГц. Энергоэффективные ядра на базе Cortex-A510 будут иметь тактовую частоту 1,79 ГГц, а графический процессор Adreno 730 позаботится о графически интенсивных рабочих нагрузках.

Dimensity 2000 будет иметь идентичную конфигурацию, но кластер из трех производительных ядер, будет работать на частоте 2,85 ГГц, что значительно выше, чем у Snapdragon 898. По слухам, это графический процессор Mali-G710 MC10. Примечательно, что флагманские микросхемы MediaTek будут основаны на 4-нанометровом производственном процессе TSMC.
Комментарии и отзывы Snapdragon 898
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