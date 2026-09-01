Раскрыты характеристики планшета Samsung Galaxy Tab S12 Ultra

Протестированный Galaxy Tab S12 Ultra получил 12 ГБ оперативной памяти, что также вполне ожидаемо. Samsung обычно устанавливает 16 ГБ ОЗУ только в самые дорогие конфигурации с накопителем на 1 ТБ. Это касается не только планшетов серии Tab S, но и смартфонов Galaxy S и Galaxy Z. Ожидается, что Samsung представит Galaxy Tab S12 Ultra и Tab S12+ в сентябре. В линейку войдёт несколько моделей, причём SM-X940 будет представлять собой версию Ultra только с поддержкой Wi-Fi. Galaxy Tab S12 Ultra, как и предыдущие модели серии, получит 14,6-дюймовый дисплей, тогда как Tab S12+ будет оснащён 12,4-дюймовой панелью. Ожидаемые цены двух планшетов пока что не раскрываются, так как слишком рано, при этом за поддержку 5G, как предполагается, придётся доплатить 150 долларов. Неплохая наценка.