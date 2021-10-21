Raspberry Pi Pico WIZnet Ethernet HAT использует контроллер W5100S

Любители платформы Raspberry Pi могут быть заинтересованы в новой Ethernet HAT, созданной командой из WIZnet и специально разработанной для крошечного микроконтроллера Raspberry Pi Pico. Pico HAT использует W5100S и поддерживает как 3,3 В, так и 5 В, W5100S - это встроенный Интернет-контроллер, разработанный полностью проводной TCP / IP с технологией WIZnet.

W5100S обеспечивает подключение к Интернету вашей встроенной системы с помощью SPI (последовательного периферийного интерфейса) или параллельной системной шины. SPI и параллельная системная шина обеспечивают простое подключение через внешний MCU к W5100S. Тактовая частота W5100S SPI поддерживает до 70 МГц, а параллельная системная шина поддерживает более высокую скорость передачи данных по сети, чем SPI. Поскольку W5100S объединяет аппаратный стек TCP / IP с 10/100 Ethernet MAC и PHY, это действительно однокристальное решение для стабильного подключения к Интернету. Проводной стек TCP / IP WIZnet поддерживает TCP, UDP, IPv4, ICMP, ARP, IGMP и PPPoE - и это было подтверждено различными приложениями за последнее десятилетие.
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