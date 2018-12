Razer Turret for Xbox One специально для вашей консоли

Официально представлен игровой комплект Razer Turret for Xbox One, который создан специально для приставки Xbox One. Данный комплект состоит из клавиатуры и мышки, они работают с приставкой по беспроводному соединению и позволяют вам сражаться в виртуальных мирах при помощи мышки. Для тех пользователей, которые хотят поиграть на консоли в шутеры, это будет идеальная возможность не привыкать к геймпаду. Это очень крутой бонус, ведь играть в геймпадом в шутеры довольно трудно и привыкать вы будете не месяц и не два, а целый год или даже больше. А так вы подключаете клавиатуру с мышкой и получаете отличный девайс для активных виртуальных сражений. Думаю, даже при цене в 250 долларов данный продукт будет крайне популярным среди заядлых геймеров.