Razer Wolverine V2 разработан специально для Xbox Series X|S

Razer разработала для игровой консоли Xbox Series X|S контроллер под названием Wolverine V2.

Новый игровой контроллер оснащен механическими тактильными кнопками действия и D-Pad. Контроллер получил улучшенный эргономичный дизайн, что обеспечивает комфортную игру в течение всего дня.

Razer Wolverine V2 обеспечивает быстрое и точное нажатие, а нескользящие резиновые ручки позволяют играть с максимальным удобством. В контроллере использованы кнопки Razer Mecha-Tactile Action Buttons, которые имеют срок службы до 3 миллионов нажатий.

Также есть две программируемые клавиши, их можно настроить с помощью Razer Controller Setup, разработанного для Xbox. Триггерные переключатели на контроллере оснащены функцией Hair Trigger Mode для скорострельности.

Игровой контроллер Razer Wolverine V2 имеет проводное подключение, но не имеет функции Bluetooth. Длина провода составляет 3 метра.

Цена контроллера Razer Wolverine V2 составляет 99.99 долларов.
Комментарии и отзывы Razer Wolverine V2
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