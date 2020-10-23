Razer представила аксессуары для геймеров

Razer представила аксессуары для геймеров оснащенные Razer Chroma RGB. Новые аксессуары полностью совместимы с ПО Razer Synapse 3, которые можно настроить с другими продуктами компании. Аксессуары уже доступны для заказа.

Контроллер Razer Chroma Addressable RGB призван решить проблему синхронизации устройств с поддержкой Chromа и устройств других производителей под единую систему управления RGB-подсветкой.

Представлена игровая подставка для гарнитуры Razer Base Station V2 Chroma. Подставка изготовлена из алюминия и оснащена нескользящим основанием, а также имеет подсветку Razer Chroma RGB. Подставка будет доступна в трех цветах: черном, розовом (quartz) и белом (mercury).

Razer Charging Pad Chroma - устройство для быстрой зарядки телефонов, наушников и других устройств. Charging Pad Chroma поддерживает до 10 Вт мощности, оснащена подсветкой и мягкой резиновой поверхностью для предотвращения царапин на смартфоне и скольжения.

Razer Mouse Bungee V3 Chroma - держатель кабеля для игровой мыши.

Док-станция Razer Mouse Dock Chroma предназначена для беспроводных мышей. Она совместима с Razer DeathAdder V2 Pro, Razer Naga Pro, Razer Basilisk Ultimate или Razer Viper Ultimate. Док-станция имеет противоскользящее основание и магнитные крепления.

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