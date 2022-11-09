Razer представила геймпад Wolverine V2 Pro

Крупные производители компьютерной периферии довольно часто выпускают различные роскошные контроллеры, так как в мире достаточно геймеров, готовых платить за эти устройства внушительные деньги. Например, сегодня Razer официально представила геймпад Wolverine V2 Pro, который работает как с ПК, так и с консолью PS5. Стоит сразу сказать, что изначально для консоли геймпад и создавался — производитель очень хотел привлечь внимание аудитории, которая хочет более продвинутый геймпад, нежели то, что идёт в комплекте. И это, конечно, удалось реализовать на достаточно высоком уровне — качество Razer Wolverine V2 Pro очень высокое, это довольно крутой геймпад для шутеров и не только, плюс у него есть несколько фишек, которых у оригинального гаджета просто нет.

Речь идёт в том числе о курках на тыльной стороне устройства, которые позволяют программировать различные действия и потом пользователь сможет с комфортом бросать гранаты, например, или использовать ускорение при помощи быстрого доступа к этим лепесткам. Во всём остальном геймпад совершенно обычный в техническом плане, хотя, конечно, стоимость у него будет внушительная — это вполне ожидаемо, так как Razer в целом ничего доступного не делает, да и уникальный гаджет профессионального уровня тоже обычно стоит дорого. Будем надеяться, что в конечном итоге для геймеров такое приобретение будет иметь значение, так как в определённых видеоиграх дополнительные кнопки дают внушительное преимущество.