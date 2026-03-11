Razer представила систему тактильной отдачи Dynamic Haptics

Razer представила новую технологию Dynamic Haptics — систему тактильной отдачи с двумя источниками, которая объединяет эффекты Razer Sensa HD Haptics с технологией Audio‑to‑Haptics. Благодаря этому формируется более насыщенная и стабильная тактильная среда. В компании заявили, что более высокое разрешение, повышенная частота обновления экрана и пространственный звук заметно усилили степень погружения в виртуальный мир, однако одному важному элементу уделялось меньше внимания — физическим ощущениям. Технология Razer Sensa HD Haptics решает эту проблему, превращая происходящее на экране и звуки игры в детализированную тактильную отдачу высокого разрешения, которая значительно превосходит обычную вибрацию.

Система передает игровые действия через широкий спектр ощущений — от мягких касаний до резких ударов, от тяжёлых толчков до лёгких импульсов. Платформа построена как широкополосная HD-система тактильной отдачи, способная создавать многослойные и направленные ощущения с различной силой, продолжительностью и точкой воздействия. При этом задержка минимальна, поэтому эффекты синхронизируются с игровым процессом и звуком. Благодаря этому разработчики могут использовать более 100 уникальных тактильных эффектов, связанных с различными действиями, окружением и ключевыми моментами игры. Игрок способен почувствовать резкую направленную отдачу от выстрела из снайперской винтовки, мощную вибрацию от проносящегося рядом двигателя или глухие отголоски взрывов вдалеке.
