Razer представила систему тактильной отдачи Dynamic Haptics

Система передает игровые действия через широкий спектр ощущений — от мягких касаний до резких ударов, от тяжёлых толчков до лёгких импульсов. Платформа построена как широкополосная HD-система тактильной отдачи, способная создавать многослойные и направленные ощущения с различной силой, продолжительностью и точкой воздействия. При этом задержка минимальна, поэтому эффекты синхронизируются с игровым процессом и звуком. Благодаря этому разработчики могут использовать более 100 уникальных тактильных эффектов, связанных с различными действиями, окружением и ключевыми моментами игры. Игрок способен почувствовать резкую направленную отдачу от выстрела из снайперской винтовки, мощную вибрацию от проносящегося рядом двигателя или глухие отголоски взрывов вдалеке.