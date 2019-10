Разогнанный Ryzen 9 3950X превосходит 24-ядерный 2970WX в Cinebench

Инженеры Gigabyte смогли последовательно разогнать Ryzen 9 3950X до 4,3 ГГц на материнской плате X570 Aorus Master с помощью специального комплекта EKWB с водяным контуром, содержащего 360-мм радиатор. Чип, который они использовали для бенчмаркинга, работал на частоте 1,416 В с множителем x43, примененным к шине 99,98 МГц. При рабочей нагрузке Prime95 средняя температура Die 1 составляла 97 ° C, а максимальная - 101 ° C, а средняя Die 2 составляла 93 ° C и достигала 97 ° C.

При напряжении 1,462 В они смогли заставить один конкретный чип работать на частоте 4,4 ГГц, но они предполагают, что 4,3 ГГц является общим пределом стабильности. В собственных испытаниях TechSpot 3900X и 3700X работали на частоте 4,3 ГГц на 360-мм AIO. И 3950X просто уничтожает нынешнего 16-ядерного монстра AMD, Threadripper 2950X, набрав на 24% больше.

Он отстает всего на 10% от 24-ядерного 2970WX. Разогнанные до 4,3 ГГц результаты еще более впечатляющи, поскольку они могут улучшить свой показатель на 11%, опередив на 27% результат 2790WX. Согласно онлайн-результатам для 18-ядерного i9-9980XE, этот чип может набрать только ~ 3700 баллов при штатном разгоне ~ 4200, оба из которых примерно на 200 баллов отстают от 3950X при аналогичной конфигурации.