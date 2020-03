Разработчик компьютерной игры Control выпускает расширение The Foundation

Популярная игра Control получит новое расширение под названием The Foundation. The Foundation было объявлено в декабре на мероприятии The Game Awards. Разработчики также объявили о выходе второй части "AWE", которая запланирована на лето 2020 года.

The Foundation позволит окунуться более глубже в событие игры, действие которого происходит в старом доме. Вас ждут новые сюрпризы и разгадки по мере прохождения новых локаций.

Расширение выйдет 26 марта на платформах ПК и PlayStation 4. Затем ожидается запуск на Xbox One.