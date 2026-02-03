Разработчики Call of Duty обещают побороть читеров

Activision снова берётся за борьбу со сторонними аппаратными устройствами для читерства в Call of Duty. И Call of Duty: Warzone, и Call of Duty: Black Ops 7 уже долгое время страдают от игроков, использующих такие девайсы, как XIM, Cronus Zen и ReaSnow S1, которые дают нечестные преимущества за счёт злоупотребления ассистом прицеливания. Теперь компания внедряет новые механизмы обнаружения, направленные на блокировку подобных устройств. «Эти устройства не разрешены в Call of Duty, — заявили в команде Ricochet. — Это инструменты для читерства, даже если они маскируются под решения для доступности». Activision уже пыталась ограничить использование таких девайсов в Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Modern Warfare II почти 3 года назад, но результаты тогда оказались неоднозначными.

В компании отмечают, что остановить подобные устройства крайне сложно, поскольку они изначально создаются с расчётом на скрытность, адаптацию и смену конфигураций, чтобы обходить простые методы обнаружения. Для разработчиков античита это постоянная игра в кошки-мышки, особенно с учётом того, что производители регулярно обновляют прошивки и свободно продают эти устройства через крупные торговые сети. Теперь Activision меняет подход и делает упор не на прямое определение самого оборудования, а на анализ ввода игрока. Система изучает тайминги, стабильность и характер отклика, чтобы отличить естественную игру человека от машинно модифицированного ввода.