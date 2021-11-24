Разработчики Pokemon Go планируют запустить «Метавселенную реального мира» с вознаграждением в биткойнах

Вместо того, чтобы находить редких существ в окружающем мире, пользователи Fold смогут находить и собирать биткойны и другие призы вокруг себя, отчасти благодаря технологии платформы AR Niantic . Каждые 10 минут рядом с игроком выпадает новый блок со свежей наградой. Как только блокировка востребована, пользователь зарабатывает сатоши, своего рода криптовалюту, наряду с другими наградами в приложении. Здесь присутствует элемент удачи, поскольку вы можете потерять свой биткойн-выигрыш, если например, наткнетесь на «ядовитую таблетку». После того, как игра будет полностью выпущена, клиенты также смогут выводить биткойны и торговать ими.