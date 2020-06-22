Разработчики из компании Epic убрали полицейские машины из «Fortnite»

Компания Epic Games пытается сориентироваться в современных сложных культурных течениях. По заявлениям геймеров Epic удалила все полицейские машины из игры Fortnite во время последнего обновления и по мнению Wall Street Journal это связано с многочисленными акциями протеста против полицейского насилия под лозунгом Black Lives Matter. По мнению источника из WSJ разработчик не пытался сделать «политическое заявление», скорее это была попытка проявить сочувствие к проблемам реальных людей, с которыми сталкиваются и представители игрового сообщества.

Многие представители игровой индустрии проявили солидарность с движением Black Lives Matter, подтверждением может служить сообщение в Call of Duty: Modern Warfare или временные отключения GTA Online and Red Dead Online. По-видимому Epic придерживается более мягкого подхода, признавая возмущение и отмечая возможность игроков выступать с политическими заявлениями. Это ситуация является новым примером когда игровая индустрия сталкивается с проблемами, связанными с политикой. В то время как игры часто включают политические комментарии, или разрешают оставлять подобные своим пользователям, компании создатели часто не решаются официально поддержать какую-нибудь из противоборствующих сторон, чтобы не оттолкнуть своих потенциальных покупателей. Epic может оказаться в столь же трудном положении, так-так у неё есть пользователи, приносящие доход, среди представителей обеих противоборствующих сторон.